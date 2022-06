Das US-Gefangenenlager Guantánamo. (picture alliance/AP Images)

Das teilte ein Sprecher des Taliban-Regimes in Kabul mit. Zugleich dankte er dem Golf-Emirat Katar für seine Vermittlungsbemühungen. Der Mann war vor 15 Jahren in Afghanistan verhaftet worden und in das Gefangenenlager auf Kuba gebracht worden. Das Camp in einem US-Marinestützpunkt war nach den islamistischen Anschlägen 2001 unter Präsident Bush errichtet worden, um mutmaßliche Terroristen ohne Gerichtsprozess festzuhalten. Zwischenzeitlich waren dort mehrere hundert Menschen inhaftiert. Im April hatte das US-Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass noch 37 Gefangene in Guantánamo seien.

