Die Regierung in Peking hat die Entscheidung der USA kritisiert, Exporte an chinesische Regierungs- umd Handelsorganisationen einzuschränken.

Ein Sprecher des Außenmnisteriums erklärte, die Vereinigten Staaten seien aufgefordert worden, die Fehler unverzüglich zu korrigieren. Er kündigte entschlossenen Widerstand der chinesischen Seite an.



Die amerikanische Regierung hatte insgesamt 28 Organistaionen der Volksrepublik wegen Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren auf eine schwarze Liste gesetzt. Dadurch würden Exporte an diese Adressaten eingeschränkt, hieß es in einer Mitteilung des US-Handelsministeriums.