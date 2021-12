Auch Geimpfte und Genese dürfen nur maximal zu zehnt privat zusammenkommen. Bei Treffen mit Ungeimpften können höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts dazukommen. Ausnahmen gelten für Kinder. Diese Regel tritt unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen in Kraft. Andere Länder hatten den gemeinsamen Beschluss der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung schon in den vergangenen Tagen umgesetzt. Für Freizeit, Kultur und Einzelhandel gilt weiterhin die 2G- oder 2G-Plus-Regel. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. Großveranstaltungen finden ohne Zuschauer statt.