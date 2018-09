Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat gut 17 Millionen Euro für den Bau des Einheits- und Freiheitsdenkmals in Berlin freigegeben.

Nach Angaben von Bundestagsvizepräsident Oppermann ist damit der Weg zur Errichtung frei. Der CDU-Abgeordnete Gröhler erklärte, er erwarte nun von der Bundesregierung eine zügige Umsetzung. Gebaut werden soll das Denkmal in Form einer großen, begehbaren Waage. Unter dem Namen "Bürger in Bewegung" soll es an die friedliche Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern.