In Potsdam wird heute der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit gefeiert.

Die zentrale Feier steht in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln können lediglich 130 Gäste an dem ökumenischen Gottesdienst teilnehmen; zum anschließenden Festakt kommen rund 230 Menschen. Dort wird Bundespräsident Steinmeier die Hauptansprache halten. Erwartet werden auch Bundeskanzlerin Merkel sowie weitere Vertreter der Verfassungsorgane, des Bundeskabinetts und der Länder.



Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober werden jedes Jahr von dem Bundesland ausgerichtet, das den Vorsitz im Bundesrat innehat. Das ist in diesem Jahr Brandenburg.



Der Deutschlandfunk überträgt den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit ab 12 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.