Unter anderem in Bayern sollen Corona-Einschränkungen bis zum 2. April bleiben (Archivbild). (dpa / picture alliance / Stefan Puchner)

Entsprechende Beschlüsse fassten das bayerische Landeskabinett in München sowie die thüringische Regierung in Erfurt. Auch Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg wollen entsprechende Regelungen erlassen. Sie machen dabei von einer zweiwöchigen Übergangsfrist Gebrauch. Demnach können bisherige Maßnahmen der Länder wie weitergehende Maskenpflichten oder Zugangsregeln wie 2G oder 3G bestehen bleiben. Das neue Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass es nach dem Auslaufen der bisherigen Regeln am 19. März Maßnahmen wie Maskenpflicht in Innenräumen nur noch in sogenannten Corona-Hotspots geben soll.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen liegt jetzt bei 1.585, Tendenz steigend. Auch die Hospitalisierungsrate nimmt zu und steigt auf 7,2.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.