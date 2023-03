Einige Bundesländer wollen verbilligte 49-Euro-Tickets anbieten

Einige Länder planen Ermäßigungen beim neuen Deutschland-Ticket. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

In Bayern und im Saarland soll das Deutschlandticket für junge Leute um die 30 Euro kosten. Auch Nordrhein-Westfalen prüft Ermäßigungen für Schüler und Studierende. Thüringen will das Ticket jungen Menschen mit Ausbildungs- und Wohnort im Freistaat für 28 Euro anbieten, ein Beschluss steht aber noch aus.

Hessen plant ein Sozialticket für Bürgergeldempfänger, dies soll allerdings nur landesweit gelten. Auch in Bremen gibt es Überlegungen, einen Sozialtarif für das Deutschlandticket einzuführen.

Das 49-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr soll bundesweit zum Mai kommen. Der Bundestag will in der kommenden Woche über den Anteil des Bundes zur Finanzierung entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.