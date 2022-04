Corona-Lockdown in Schanghai

Lockdown-Lockerungen für Schanghai (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Manchen Einwohnern wurde gestattet, ihre Häuser zu verlassen, um Besorgungen zu erledigen. Wie die Regierung mitteilte, sollen einige Märkte und Apotheken wieder öffnen. - Die plötzliche Anordnung, zu Hause zu bleiben, hatte in der Bevölkerung zu Klagen über den fehlenden Zugang zu Nahrungsmitteln und Medikamenten geführt. Es soll schon Fälle gegeben haben, in denen Menschen in Supermärkte eingebrochen sind, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen.

Der strenge Lockdown in Schanghai hatte am 28. März begonnen. Täglich soll es tausende Neuinfektionen mit dem Corona-Virus geben. Genaue Zahlen werden nicht mitgeteilt. Die USA haben ihre konsularischen Mitarbeiter inzwischen angewiesen, die Stadt zu verlassen.

