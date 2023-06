Bald kommen Mahnschreiben wegen der noch fehlenden Grundsteuererklärung (Bernd Weißbrod/dpa)

Die Finanzämter in Brandenburg kündigten an, von morgen an entsprechende Schreiben an rund 220.000 Grundstückseigentümer zu versenden, deren Erklärung noch aussteht. Bislang seien erst gut eine Million der erwarteten 1,25 Millionen Erklärungen eingegangen, teilte ein Sprecher mit. Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen wollen den Wert von Grundstücken nach der Sommerpause vermehrt per Schätzung festsetzen. - Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung war zuletzt noch einmal um vier Monate verlängert worden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.