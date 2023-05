Selenskyj bei Arabischer Liga

"Einige hier drücken ein Auge zu"

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat führenden Vertretern arabischer Länder mangelnde Unterstützung seines Landes im Krieg gegen Russland vorgeworfen. Beim Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Dschidda sagte Selenskyj, weltweit und in diesem Kreis drückten leider einige ein Auge zu. Das gelte etwa in Bezug auf Ukrainer in russischen Gefängnissen und "illegale Annexionen".

19.05.2023