Ergebnisse einer Studie in den USA betonen die Gefährlichkeit bestimmter Gebiete in Städten (Archivbild). (dpa/Erik S. Lesser)

Postleitzahlengebiete, die als besonders gefährlich gelten, wurden dann verglichen mit Kriegseinsätzen von US-Soldaten in Afghanistan und Irak. Dabei zeigte sich, dass Gebiete in Chicago und Philadelphia gefährlicher waren als die Kriegsgebiete für die Soldaten. Für die schlimmsten Bezirke in New York und Los Angeles galt das aber nicht. Dort war das Risiko für junge Männer deutlich geringer als in den zwei Kriegsgebieten.

In den untersuchten Vierteln waren vor allem Schwarze oder Hispano-Amerikaner von Waffengewalt betroffen. Die Forschenden wiesen auch auf den Stress hin, der dort durch die ständige Gefahr entsteht. Er sei vergleichbar mit einem Kriegstrauma und könne Suchtverhalten und Krankheiten auslösen.

Vorfälle mit Schusswaffen mittlerweile häufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen

In den USA haben Vorfälle mit Schusswaffen einer Berechnung zufolge Verkehrsunfälle als häufigste Todesursache junger Menschen bis zu einem Alter von 19 Jahren abgelöst. Mehr als 4.300 Kinder und Jugendliche seien im Jahr 2020 durch Schusswaffen gestorben - etwa bei Tötungsdelikten und unbeabsichtigten Tötungen, berichten Forschende der University of Michigan im "New England Journal of Medicine".

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.