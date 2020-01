Die Organisatoren des Christopher Street Days (CSD) in Köln haben das Motto der diesjährigen Veranstaltung nach Kritik zurückgezogen.

Gegen den ursprünglich geplanten Leitspruch "Einigkeit! Recht! Freiheit!" hatte es in den vergangenen Wochen von unterschiedlichen Seiten Protest gegeben. Jugendorganisationen von SPD, Grünen und Linken hatten in einem offenen Brief kritisiert, das Motto sei unverantwortlich in Zeiten von verstärktem Nationalismus und immer noch andauernder Diskriminierung queerer Menschen durch den deutschen Staat. Man befürchte, dass die Teilnahme für einige Gruppen unter diesem Motto unmöglich erscheine. In einer Mitteilungen des Kölner Lesben- und Schwulentag (KLuST), der den CSD organisiert, ist auch von vielen persönlichen Gesprächen mit betroffenen Menschen die Rede.



In der Mitteilung heißt es: "Wenn Zorn und Wut der Vergangenheit und der Zukunft durch das Motto geschürt und nicht gelindert werden, dann eint dieses Motto nicht, sondern spaltet die Community." Man wünsche sich für alle Menschen einen angstfreien und respektvollen CSD, den alle Demokraten gerne unterstützen. Es habe sich gezeigt, dass das unter diesem Motto nicht möglich sei. Deshalb habe man es zurückgezogen. Die CSD-Demo am 5. Juli 2020 in Köln werde nun unter dem Leitspruch "Für Menschenrechte" stattfinden.