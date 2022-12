Jozef Sikela (links), tschechischer Minister für Industrie und Handel, spricht mit Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, während eines Treffens der EU-Energieminister. (Olivier Matthys / AP / dpa)

Ab Februar soll es einen Mechanismus geben, der bei einem Großhandelspreis von 180 Euro pro Megawattstunde ausgelöst werden kann. Es handele sich nicht um einen festen, sondern einen dynamischen Deckel, hieß es von Seiten der tschechischen Ratspräsidentschaft. - Auch Deutschland stimmte dem Kompromiss zu. Deutschland und einige andere Länder wollten im Gegensatz zu Polen, Frankreich, Italien und den meisten anderen EU-Staaten eine möglichst hohe Obergrenze, um das Risiko einer Versorgungslücke zu verringern.

Polens Ministerpräsident Morawiecki sagte, einer Mehrheitskoalition in der EU sei es gelungen, den Widerstand vor allem aus Deutschland zu brechen. Der Kreml in Moskau meinte, der Gaspreisdeckel verletze den Prozess der Preisbildung auf dem Markt. In Deutschland hieß es vom Verband Kommunaler Unternehmen, künstlich verknappte Einkaufsmöglichkeiten könnten dazu führen, dass Förderländer ihre Tankerschiffe in Länder schickten, in denen mehr Geld für ihr Gas erzielen könnten.

