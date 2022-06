Parlament und Mitgliedstaaten

Die Standards für den gesetzlichen Mindestlohn - etwa im Friseurhandwerk - sollen EU-weit gelten (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Darauf haben sich die EU-Staaten und das Europaparlament geeinigt. Nach Angaben des Verhandlungsführers des Europäischen Parlaments, Radtke, sollen gesetzliche Mindestlöhne künftig mindestens alle zwei Jahre aktualisiert werden. Die Sozialpartner müssen zudem an den Verfahren zur Festlegung und Aktualisierung der Höhe beteiligt werden. Beide Seiten müssen den Kompromiss noch formell bestätigen.

In Deutschland war zuletzt beschlossen worden, dass der Mindestlohn vom 1. Oktober an auf zwölf Euro steigt. Damit hat Deutschland bereits einen der höchsten Mindestlöhne in der EU.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.