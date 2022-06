Justizministerinnen und -minister

Bayerns Justizminister, Georg Eisenreich (CSU) (Daniel Karmann/dpa)

Bei einem Treffen in Schwangau im Allgäu beschlossen sie, zu prüfen, ob bei sexualisierter Gewalt auch Aufsichtspersonen in Kirchen, Vereinen oder Institutionen bei groben Pflichtverletzungen zur Verantwortung gezogen werden können. Der Vorsitzende der Justizministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Eisenreich, sagte, wer die Aufsichtspflicht in Fällen von Kindesmissbrauch grob verletze und dadurch eine fremde Missbrauchstat fördere, müsse mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Außerdem wollen die Länder prüfen, Antisemitismusbeauftragte bei den Staatsanwaltschaften einzurichten. Die Betreiber von Internetplattformen sollen stärker in die Pflicht genommen werden, um Hass und Hetze im Internet entgegenzutreten. Wer Todesdrohungen oder Terror-Ankündigungen trotz Kenntnis nicht zeitnah lösche oder sperre, müsse strafrechtliche Konsequenzen fürchten, sagte Eisenreich.

