EU-Gipfel in Brüssel

So könnte Ungarn weiterhin über die Druschba-Pipeline Öl aus Russland beziehen . Doch auch diesem Vorschlag widersetzt sich die Regierung von Ministerpräsident Orban dem Vernehmen nach.

Ob ein weiteres - das inzwischen sechste - Sanktionspaket gegen Russland beschlossen werden kann, ist aufgrund der Position Ungarns ungewiss, denn das Öl-Embargo sollte Teil davon sein. Ungarn ist stärker als andere EU-Staaten von russischem Öl abhängig ist.

Importstopp nur für russisches Öl, das per Schiff kommt?

An die Druschba-Pipeline sind auch Raffinerien in der Slowakei und in Tschechien sowie in Polen und Ostdeutschland angeschlossen. Deutschland und Polen haben allerdings bereits klargestellt, dass sie - unabhängig von einem Embargo - bis Ende dieses Jahres kein russisches Öl mehr importieren wollen.

Röttgen nennt Vorschlag der EU- Kommission "faulen Kompromiss"

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen bezeichnete den Vorschlag der EU-Kommission als "faulen Kompromiss", über den sich der russische Präsident Putin freuen würde. Röttgen sagte im Deutschlandfunk , aus seiner Sicht wäre es besser, das Öl-Embargo zu beschließen und Ungarn die Möglichkeit zu geben, sich nicht daran zu beteiligen. Wenn nur der Öl-Import per Schiff gestoppt werde, könne Putin "weiter gewaltig Öl liefern" und bekomme außerdem noch Schiffskapazitäten frei, mit denen er russisches Öl nach Asien transportieren könne. Vor einer solchen Lösung könne er nur warnen, meinte Röttgen.

Das zweitägige Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs beginnt am Nachmittag in Brüssel. Dabei soll es auch um weitere Finanz- und Militärhilfen für die Ukraine gehen und um Maßnahmen gegen die gestiegenen Energiepreise.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.