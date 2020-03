Ärztinnen und Ärzte an deutschen Unikliniken erhalten künftig mehr Geld und müssen weniger Wochenenddienste leisten.

Die Gewerkschaft Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder einigten sich auf eine Erhöhung in drei Stufen um insgesamt 6,5 Prozent. Ab Herbst werden die Wochenenddienste auf maximal zwei pro Monat beschränkt. Außerdem müssen die Ärzte nur noch vier Bereitschaftsdienste monatlich übernehmen. Dabei gilt die gesamte Anwesenheit abzüglich der Pausen als Arbeitszeit.



Der zweite Vorsitzende des Marburger Bundes, Botzlar, sprach von einem "respektablen Ergebnis". Man habe die geforderten Verbesserungen in wesentlichen Punkten durchsetzen können. Von Seiten der Arbeitgeber erklärte Niedersachsens Finanzminister Hilbers ebenfalls, die Einigung sei vertretbar. Der CDU-Politiker betonte, wegen des Coronavirus müsse das Gesundheitssystem absolut zuverlässig arbeiten und nicht durch Arbeitskämpfe unter Druck geraten.



Die Regelung gilt für rund 20.000 Mediziner an 23 tarifgebundenen Kliniken. Insgesamt gibt es in Deutschland 34 Unikliniken.