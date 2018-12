Einigung in EU

Die Grenzwerte waren hart umstritten, doch jetzt haben sich die EU-Institutionen geeinigt: Bis 2030 muss der durchschnittliche CO2-Ausstoß von Neuwagen deutlich verringert werden. Von der Automobilindustrie kommt prompt Kritik.

Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Mitgliedsstaaten verständigten sich am Abend in Brüssel darauf, dass der Kohlendioxid-Ausstoß der Neuwagen bis 2025 um zunächst 15 und bis 2030 um dann 37,5 Prozent zurückgehen muss. Für leichte Nutzfahrzeuge wurde eine Reduzierung um 31 Prozent vereinbart.



Die Vereinbarung stellt einen Kompromiss dar. Das EU-Parlament war mit einer Forderung von 40 Prozent in die Verhandlungen gegangen, die Mitgliedsstaaten und die Europäische Kommission hatten für 35 Prozent plädiert. Die Bundesregierung wollte ursprünglich sogar nur 30 Prozent.

Mehr emissionsfreie Fahrzeuge nötig

Die nun vereinbarten Zielwerte sind nur dann zu erreichen, wenn die Hersteller neben Diesel- und Benzinautos immer mehr emissionsfreie Fahrzeuge wie etwa Elektroautos verkaufen.



Der deutsche Verband der Automobilindustrie - VDA - kritisierte die EU-Vereinbarung. Er erklärte, nirgendwo sonst auf der Welt gebe es derart scharfe Grenzwerte. Dadurch werde die europäische Branche im internationalen Wettbewerb benachteiligt, und Arbeitsplätze seien in Gefahr.