Einigung in Rom

Im Südsudan soll ab Mittwoch eine umfassende Waffenruhe gelten.

Eine entsprechende Vereinbarung sei in Rom unterzeichnet worden, teilte die kirchliche Gemeinschaft Sant'Egidio mit, die in dem Konflikt vermittelt. Es sei das erste Mal, dass sich Vertreter der Regierung Südsudans mit allen Oppositionsgruppen auf eine Feuerpause verständigt hätten.



Die Unterzeichner verpflichten sich demnach auch, Hilfslieferungen aus dem Ausland zu ermöglichen. Mit internationaler Unterstützung soll zudem weiter an einer umfassenden politischen Lösung des Konflikts gearbeitet werden.