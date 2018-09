Die Koalition aus Union und SPD hat ihren Streit über die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Maaßen beigelegt.

Wie CSU-Chef Seehofer am Abend mitteilte, soll Maaßen als Sonderberater ins Innenministerium wechseln - im Rang eines Abteilungsleiters und bei gleicher Besoldung. Er wird also nicht befördert und verdient auch nicht mehr Geld. Zuletzt hatte sich SPD-Chefin Nahles dafür eingesetzt, die frühere Absprache zu überdenken. Ursprünglich sollte Maaßen nach dem Willen der Koalitionsspitzen zum Staatssekretär ernannt werden. Das führte zu erheblichem Unmut in der SPD, die Maaßen wegen seiner umstrittenen Äußerungen zu fremdenfeinlichen Vorfällen in Chemnitz kritisiert hatte.



Mit der neuen Einigung zeigen sich nun auch die SPD-internen Kritiker zufrieden, etwa die bayerische Landesvorsitzende Kohnen. Sie twitterte, Maaßen werde als Chef des Verfassungsschutzes abgelöst und nicht befördert. Das habe erreicht werden müssen - und sei nun erreicht. Kritische Reaktionen kamen aus der Opposition. FDP-Chef Lindner schrieb auf Twitter, für Maaßen sei der Posten eines Frühstücksdirektors geschaffen worden. Linken-Chef Riexinger sprach von "Postengeschacher".