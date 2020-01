Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus hat im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen eine Einigung mit Behörden in Frankreich, Großbritannien und den USA erzielt.

Das Unternehmen bestätigte, man habe ein Grundsatzabkommen geschlossen. Nach Informationen der "Financial Times" soll Airbus umfangreiche Geldbußen leisten. Das Abkommen könnte demnach dazu dienen, einer Strafverfolgung zu entgehen.



In Großbritannien wird seit Sommer 2016 gegen Airbus ermittelt, später schlossen sich die Behörden in Frankreich an. Auslöser war eine Selbstanzeige des Unternehmens. Es geht um Zahlungen an externe Vermittler, die durch Bestechung Exportverträge für das Unternehmen eingefädelt haben sollen. In den USA wird dem Unternehmen außerdem vorgeworfen, Rüstungsexporte unzulänglich deklariert zu haben.