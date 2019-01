Rund 700 Forschungseinrichtungen in Deutschland haben künftig freien Zugriff auf das Archiv des Wissenschaftsverlags Wiley.

Einen entsprechenden Drei-Jahres-Vertrag unterzeichneten beide Seiten in Berlin, teilte die Hochschulrektorenkonferenz mit. Gegen eine jährliche Gebühr der Einrichtungen werde der Zugang zu den wissenschaftlichen Fachzeitschriften bis zurück ins Jahr 1997 ermöglicht. Zudem wurde ein neues Lizenzmodell für die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Artikeln vereinbart, die ab Juli dieses Jahres publiziert werden. Die Details sollen in 30 Tagen bekannt gegeben werden.

Gesamtkosten sollen nicht steigen - dafür "Open Access"

Im Kern läuft der Vertrag auf einen Paradigmenwechsel hinaus. Bislang müssen Unis sowohl für die Veröffentlichung von Beiträgen als auch für das anschließende Lesen eine Gebühr an den Verlag zahlen. Nach Informationen des Deutschlandfunks zahlt eine Hochschule oder eine Bibliothek ab Juli dieses Jahres 2.750 Euro pro Artikel an den Verlag, wenn ein Forscher diesen publizieren will. Wiley prüfe den Artikel auf Qualität, veröffentliche das Werk - auf Wunsch auch im Open-Access-Verfahren.



Der ehemalige Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Hippler, der für die Forschungseinrichtungen den Vertrag mit aushandelte, sagte im Deutschlandfunk, das Lesen des Artikels sei frei für die ganze Welt, es werde nur für die Publikation bezahlt. Hippler geht davon aus, dass die Gesamtkosten mit dem neuen Modell für die Wissenschaft nicht steigen werden.

"Es ist revolutionär, dass wir diesen Weg zu einer Open-Access-Publikationspraxis gemeinsam mit Wiley gehen."

In der Mitteilung der Hochschulrektorenkonferenz heißt es weiter, man habe nun ein faires Preismodell, das es ermögliche, Forschung bezahlbar und nachhaltig zugänglich zu machen. Im vergangenen Jahr waren rund 10.000 Artikel in Fachzeitschriften des Wiley Verlags veröffentlicht worden.



Neben Wiley gibt es zwei weitere Wissenschafts-Großverlage: Elsevier und Springer. Ob sie ähnliche Lizenzmodelle anbieten wollen, war auf Anfrage nicht zu erfahren.