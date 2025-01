Gazastreifen

Einigung über Waffenruhe und Freilassung von Geiseln

Katar hat eine Einigung in den Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen der Terrorgruppe Hamas und Israel im Gazastreifen bestätigt. Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sagte in Doha, die Feuerpause solle Sonntagmittag beginnen und zunächst 42 Tage dauern. In dieser Zeit sollen schrittweise Geiseln der Hamas und palästinensische Häftlinge freikommen.