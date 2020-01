Die Bundesregierung hat sich mit Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg auf einen Zeitplan für das Abschalten von Kohlekraftwerken verständigt. Wie heute früh nach Beratungen im Kanzleramt in Berlin bekannt wurde, soll gemäß der Vereinbarung geprüft werden, ob das bislang für das Jahr 2038 anvisierte Ende der Verstromung um einige Jahre vorgezogen werden kann.

Nach Angaben von Regierungssprecher Seibert geht es um drei Jahre, die der Kohleausstieg früher abgeschlossen werden könnte. In den Jahren 2026 und 2029 soll überprüft werden, ob die Stilllegung auch schon 2035 erfolgen kann. Die vier Ministerpräsidenten der Länder mit Kohle-Regionen hätten dem zugestimmt. Die Bundesregierung wolle den Plan nun mit den Betreibern der Kraftwerke und Abbaustätten vertraglich festschreiben.



Unklar ist weiterhin, wie viel Entschädigung Unternehmen wie RWE für das vorzeitige Abschalten ihrer Kraftwerke erhalten. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, ob das neue Steinkohle-Kraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen ans Netz darf oder was mit dem Braunkohle-Kraftwerk Schkopau in der Lausitz passiert. Noch in diesem Monat soll ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht werden.

Der Hambacher Forst soll erhalten bleiben

Die Vereinbarung stellt den Angaben zufolge sicher, dass der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen nicht für den angrenzenden Tagebau gerodet wird. Das Waldgebiet ist zu einem Symbol für den Protest gegen die Kohleverstromung geworden. Beim Tagebau Garzweiler gibt es dagegen keine Änderung - die dafür geplanten Umsiedlungen sollen wie geplant vollzogen werden.



Die Bundesregierung steht nach Angaben von Seibert zudem zu der Zusage, die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen mit insgesamt 40 Milliarden Euro Strukturförderung zu unterstützen. Sie sagte zudem zu, dass die Beschäftigten in der Branche ein sogenanntes Anpassungsgeld erhalten. Dieses solle bis 2043 gezahlt werden.



Vorgesehen ist zudem, dass in den Jahren 2026 und 2029 in großem Stil überprüft wird, wie der Kohleausstieg läuft. Die vier Länderregierungschefs, Laschet, Kretschmer, Haseloff und Woidke sowie Vertreter der Bundesregierung hatten mehr als sechs Stunden lang im Kanzleramt getagt. Ein Interview mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet zum Kohlegipfel hören Sie um 7:15 Uhr im Deutschlandfunk (Link zum Livestream).