Was die Regierungsspitzen von Bund und Ländern können, das können Arbeitgeber und Gewerkschaften schon lange: Nächte durch verhandeln. Gegen halb sechs in der Früh heute gelang der Durchbruch. Sieben Mal insgesamt mussten die Tarif-Kontrahenten in Nordrhein-Westfalen sich treffen, um diesen Abschluss hinzubekommen. Deutlich öfter als in gewöhnlichen Zeiten.

Beschäftigte können Branchen-Umbruch nicht allein ausbaden

Aber die Zeiten sind eben nicht gewöhnlich, in der Metall- und Elektroindustrie schon gar nicht. Die Schlüsselbranche Automobil befindet sich im Komplett-Umbruch. Das zieht manchem Zulieferer den Boden unter den Füßen weg, Corona beschleunigt diesen Trend wie so vieles andere auch. Das können die Beschäftigten aber nicht alleine ausbaden und so ist es gut, dass in diesem Jahr mehr vereinbart wurde als eine Notfall-Verlängerung des Status quo, wie vor einem Jahr geschehen.



Der Abschluss hat Maß und Mitte, angefangen bei der Laufzeit von 21 Monaten. In diesem Jahr, dass für manche Betriebe noch schwierig werden dürfte, bekommen die Beschäftigten nur eine Einmalzahlung. Die folgende Lohnerhöhung bekommen sie dann im kommenden Jahr in einem Rutsch für mehrere Monate auf einmal ausgezahlt. Die Entgelttabelle wird dabei nicht angetastet. Der Effekt: Zahlungen wie das Urlaubsgeld zum Beispiel werden nicht angehoben. Das alles ist gut für die Arbeitgeber.

Arbeitgeber behalten das Heft in der Hand

Sie haben sich im Gegenzug auf einen Deal eingelassen, der Beschäftigung sichern könnte: Betriebe, in denen die Aufträge und die anfallende Arbeit weniger werden, können mit ihren Beschäftigten eine kürzere Arbeitszeit vereinbaren. Die angesparte Lohnerhöhung wird dann zum Lohnausgleich. Konkret rechnet die IG Metall es so vor: Sinkt die Wochenarbeitszeit von 35 auf 32 Stunden, werden so immerhin noch 34 Stunden bezahlt. Wenn Betriebe in der Krise den Mechanismus nutzen, hat er das Potenzial betriebsbedingte Kündigungen oder heftigere Lohneinbußen abzumildern oder zu verhindern.



Aber ist damit auch die von der IG Metall lang ersehnte, paritätische Beteiligung am Umgang mit den Umbrüchen der Branche gelungen? Wohl kaum, nicht nur, weil die Arbeitgeber dieser Interpretation verbal schon den Riegel vorgeschoben haben. Sie haben sich auch tatsächlich mit ihrer Forderung durchgesetzt, dass im Fall der Fälle die Unternehmen das Heft in der Hand haben: Gerät ein Betrieb durch den Strukturwandel in die Krise, muss es zwar Gespräche mit den Gewerkschaften geben, wenn diese das wünschen. Es kann auch Verhandlungen über Zukunftstarifverträge geben. Einen Zwang zur Einigung gibt es aber nicht. Wenn die Gewerkschaft dieses dicke, dicke Brett bohren will, muss sie wohl noch die ein oder andere Nacht durch verhandeln.

