Die bundesweiten Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen weniger streng ausfallen als ursprünglich geplant. Das teilten Abgeordnete von Union und SPD nach Beratungen mit. Demnach sollen Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr verhängt werden können. Joggen und Spaziergänge sollen aber bis Mitternacht erlaubt sein.

In einem früheren Entwurf waren Ausgangsbeschränkungen ab 21 Uhr vorgesehen. Vor allem dies hatte für Kritik gesorgt.



Für Schulen wäre Distanzunterricht der Einigung zufolge künftig ab einem Inzidenzwert von 165 verpflichtend. Für Kinder im Alter bis 14 Jahren soll Sport in Gruppen weiter möglich sein. Arbeitgeber müssen zwei Corona-Tests pro Woche bereitstellen. Alle Regelungen wären erst einmal bis zum 30. Juni befristet.



Ziel ist es, Einschränkungen des öffentlichen Lebens über das Infektionsschutzgesetz bundesweit einheitlich zu regeln. Falls die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Landkreis drei Tage hintereinander über 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt, sollen dort jeweils die gleichen Regeln gelten. Der Bundestag will am Mittwoch über die Änderungen abstimmen. Anschließend befasst sich der Bundesrat damit.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.