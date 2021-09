Nach der Einigung von Bund und Ländern auf die Ganztagsbetreuung an Schulen hat der Deutsche Städtetag eine unzureichende Finanzierung kritisiert.

Bund und Länder machten damit ein großes Versprechen, aber finanziell bleibe eine gewaltige Lücke von mehreren Milliarden Euro, erklärte Hauptgeschäftsführer

Dedy. Diese offene Rechnung dürfe nicht an die Kommunen weitergereicht werden. Die Finanzministerin von Schleswig-Holstein, Heinold, begrüßte den Kompromiss im Vermittlungsausschuss. Es sei die richtige Priorisierung, mit dem Rechtsanspruch die Länder zu verpflichten, in die Bereiche Bildung und Betreuung zu investieren, sagte die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk. Um voranzukommen, sei man aber auf Bundesmittel angewiesen. Vor allem bei den Betriebskosten der Ganztagsplätze stockte der Bund seinen Anteil auf und will nun pro Jahr 1,3 Milliarden Euro zahlen; das sind gut 300 Millionen mehr als zunächst zugesagt. Nach den Plänen soll jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Der Kompromiss soll am Freitag den Bundesrat passieren, und heute bereits den Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.