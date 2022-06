Mario Voigt (CDU), Fraktionschef im Thüringer Landtag (dpa/Martin Schutt)

CDU-Fraktionschef Voigt und Umweltministerin Siegesmund von den Grünen hätten miteinander telefoniert, teilten beide Seiten in Erfurt mit. Wegen der angekündigten Unterstützung der CDU-Pläne durch die AfD-Fraktion mit ihrem Vorsitzenden Höcke hat der Streit bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die AfD wird in Thüringen vom Verfassungsschutz wegen rechtsextremistischer Tendenzen beobachtet. Die Oppositionsfraktionen CDU und AfD sowie die FDP-Gruppe könnten die rot-rot-grüne Minderheitskoalition im Landtag überstimmen, wenn sie gemeinsam agieren. Der Landesregierung fehlen vier Stimmen für eine eigene Mehrheit. 2020 hatte diese Konstellation zur Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten geführt; Kemmerich trat drei Tage später wieder zurück.

In der Sache geht es um eine Abstandsregel für Windräder von Wohngebäuden. Die CDU will die Thüringer Bauordnung ändern und hat dem Landtag einen Gesetzentwurf dafür vorgelegt. Siegesmund und Ministerpräsident Ramelow (Linke) haben der CDU angeboten, auf der Basis des entstehenden Koalitionsvertrags von CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen beim Thema regenerative Energie zu verhandeln.

Voigt im Dlf: Es geht um die Sache, nicht um die AfD

Heute früh hatte Voigt im Deutschlandfunk ein Entgegenkommen der rot-rot-grünen Landesregierung eingefordert. Windräder sollten nicht in den Vorgärten der Anwohner gebaut werden dürfen, sagte er. Notwendig sei ein Mindestabstand von 1.000 Metern zu Wohngebieten. Dem Kompromissvorschlag von Thüringens Ministerpräsident Ramelow, der gestern einen Abstand von 600 Metern ins Spiel gebracht hatte, erteilte Voigt eine Absage. Dass die CDU ihren Antrag zu Mindestabständen nur mit den Stimmen der AfD im Landtag durchsetzen kann, sah Voigt nicht als Problem an. Es gehe bei der Abstimmung um die Sache und nicht um eine Zusammenarbeit mit der AfD.

