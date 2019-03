Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat vor einem Gericht in Texas Klage gegen die USA eingereicht.

Damit geht das Unternehmen gegen ein im vergangenen Jahr in Kraft getretenes Gesetz vor, das Behörden aus Sicherheitsgründen den Kauf von Huawei-Technologie und -Dienstleistungen untersagt. Der Konzern erklärte, der US-Kongress habe keine Beweise vorgelegt, die eine solche Maßnahme rechtfertigen würden. Deshalb sehe man keine Alternative zu einer Klage.



Huawei stellt unter anderem Komponenten für den Bau von Mobilfunknetzen her. Die USA werfen dem Unternehmen Verbindungen zur chinesischen Regierung vor und vermuten, Ausrüstung oder Mobiltelefone könnten zum Auskundschaften von Firmen- und Staatsgeheimnissen genutzt werden. Auch in Deutschland wird mit Blick auf die Frequenzversteigerung für den 5G-Standard über den Umgang mit Huawei diskutiert.