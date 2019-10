In Deutschland gibt es große Lohnunterschiede.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Demnach verdienen die Beschäftigten in Spielhallen mit einem Durchschnitts-Bruttogehalt von 1.819 Euro pro Monat am wenigsten. Auch Angestellte in Wäschereien, Friseur- und Kosmetiksalons, Bestattungsunternehmen sowie Saunas und Schwimmbädern befinden sich am unteren Ende der Einkommensskala. Sie müssen mit durchschnittlich 1.843 Euro auskommen. Am meisten verdienen nach Regierungsangaben Mitarbeiter, die mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas auf Bohrplattformen beschäftigt sind. Ihr Monatsbrutto liegt bei mehr als 5.800 Euro.