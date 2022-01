Haushalte mit einem geringen Einkommen geben anteilig am meisten für Strom, Heizung und Warmwasser aus. (Archivbild) (imago images / ari)

Angaben des Statistischen Bundesamts zufolge geben sie anteilig am meisten für Strom, Heizung und Warmwasser aus. 2020 zahlten Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 1.300 Euro im Schnitt 95 Euro für Wohnenergie. Das entsprach einem Anteil von 9,5 Prozent an ihren Konsumausgaben, wie die Behörde ausführte. Haushalte der höchsten Einkommensklasse mit monatlich mindestens 5.000 Euro netto gaben zwar mit durchschnittlich 206 Euro deutlich mehr für Wohnenergie aus. Der Anteil habe aber mit 4,7 Prozent nicht einmal halb so hoch gelegen, hieß es. Während die Energiepreise 2020 in der Corona-Krise gesunken waren, zogen sie im vergangenen Jahr im Zuge der weltweiten Konjunkturerholung an.

Heizkostenzuschuss für Wohngeldbezieher

Gestern hatte die Bundesregierung mitgeteilt, wegen der hohen Energiekosten sollen Wohngeldbezieher in diesem Jahr einen einmaligen Heizkostenzuschuss erhalten. Nach einer Vorlage des Bundesbauministeriums beträgt der Zuschlag für einen Zwei-Personen-Haushalt 175 Euro. Für jeden weiteren Mitbewohner ist ein Betrag von jeweils 35 Euro vorgesehen. Auf einen Ein-Personen-Haushalt entfallen 135 Euro. Wie das Ministerium mitteilte, soll der Zuschuss noch in diesem Monat vom Bundeskabinett beschlossen werden.

Bundesbauministerin Geywitz hatte angekündigt, dass das Geld im Sommer ausgezahlt werden soll - bevor die Betriebskostenabrechnungen mit den Heizkosten für den Winter fällig werden. Empfänger sind rund 710.000 Haushalte in Deutschland. Insgesamt kostet das Vorhaben den Bund rund 130 Millionen Euro.

Die Verbraucherzentralen begrüßten den Zuschuss grundsätzlich. Ihr Bundesverband kritisierte aber zugleich, das Geld reiche für die Wohngeldempfänger nicht aus, um den um den starken Preisanstieg bei den Heizkosten auszugleichen.

