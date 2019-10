Die USA rechnen mit einem Einmarsch der Türkei in Syrien und ziehen deshalb ihre Truppen von der Grenze zurück.

Man werde an der Operation nicht beteiligt sein und sich auch nicht mehr in der unmittelbaren Umgebung aufhalten, betonte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Die Türkei sei damit künftig auch für alle IS-Kämpfer verantwortlich, die in den vergangenen zwei Jahren in der Region gefangen genommen worden seien.



Der türkische Präsident Erdogan hatte in der Vergangenheit mehrfach damit gedroht, in Syrien einzumarschieren. Zuletzt erklärte er, eine Operation zu Lande und aus der Luft sei vorbereitet.