Einmarschpläne in Syrien

Der Europapolitiker Gahler sieht die Europäische Union derzeit nicht in der Lage, einen entscheidenen Einfluss auf die Entwicklung in Nordsyrien zu nehmen.

In der konkreten Situation sei man dazu nicht fähig, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Gahler verwies allerdings darauf, dass die EU bereits Vorbeitrittshilfen für die Türkei gekürzt habe. Weitere entsprechende Schritte seien ein möglicher Hebel, um die Türkei zum Einlenken zu bewegen. Das Verhalten von US-Präsident Trump bezeichnete Gahler als außerordentlich unglücklich. Der Abzug von US-Soldaten aus Nordsyrien sei kein Beitrag zur Stabilisierung dieser Region.



Die USA haben inzwischen mit dem Abzug der Soldaten begonnen. Präsident Trump steht deshalb in der Kritik. Die Vorbereitungen für eine türkische Offensive in Nordsyrien sind nach Angaben aus Ankara inzwischen abgeschlossen.