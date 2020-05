Angesichts sinkender Steuereinnahmen und steigender öffentlicher Schulden infolge der Corona-Krise fordert der Bund der Steuerzahler eine rigorose Überprüfung staatlicher Ausgaben.

Man müsse sich klarmachen, was man sich nicht mehr leisten könne, sagte Vereinspräsident Holznagel der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dabei seien alle Ressorts gefragt. Auch die Grundrente müsse noch einmal auf den Prüfstand. Holznagel sprach sich strikt gegen Steuererhöhungen zur Finanzierung der Corona-Folgekosten aus.



Bundesfinanzminister Scholz stellt am Nachmittag in Berlin die Steuerschätzung vor. Medienberichten zufolge müssen Bund, Länder und Kommunen wegen der Corona-Pandemie und ihrer Folgen allein im laufenden Jahr mit rund 100 Milliarden Euro Steuereinnahmen weniger rechnen als zuvor angenommen. Auch für die Folgejahre wird demnach ein erhebliches Minus erwartet.



Der Arbeitskreis Steuerschätzung berechnet jeweils im Mai und im November die zu erwartenden Einnahmen für das laufende und die folgenden Jahre.