Einreisebeschränkungen: Ein Airbus A319 von Südafrikas Fluggesellschaft SAA in Johannesburg. (Kim Ludbrook/epa/dpa)

Die Bundesregierung stufte Südafrika, Namibia, Simbabwe, Botsuana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho als Virusvariantengebiete ein. Fluggesellschaften dürfen somit im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen aus diesen Ländern einfliegen. Für die Einreisenden gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene. Sie kann nicht durch negative Tests verkürzt werden.

Die Omikron-Variante war zuerst in Südafrika festgestellt worden. Gestern wurden die ersten beiden Fälle auch in Deutschland registriert, und zwar in München bei zwei aus Südafrika kommenden Reisenden. In mehreren anderen Ländern gab es ebenfalls Omikron-Fälle. Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Variante als "besorgniserregend" ein. Israel schloss am Abend seine Grenzen für alle ausländischen Reisenden für zunächst 14 Tage. Premierminister Bennett gab zudem bekannt, dass erneut eine Spionage-Software auf allen Mobiltelefonen eingesetzt werde, um die Ausbreitung der Virusvariante zu verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.