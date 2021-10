England hat seine Einreisebestimmungen für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte angepasst.

Sie müssen seit heute statt eines PCR-Tests nur noch einen negativen Schnelltest vorweisen. Alle Tests müssen laut den offiziellen Reiseregeln weiterhin von einem Anbieter durchgeführt werden, der von der Regierung anerkannt ist. In Wales sollen die Maßnahmen in der kommenden Woche in Kraft treten.



Für viele Reisende bedeutet die Änderung vor allem eine Kostenerleichterung: PCR-Tests kosten in England umgerechnet bis zu 100 Euro, Schnelltests knapp 25.

24.10.2021