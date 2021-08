Großbritannien lockert seine Reisebeschränkungen für mehrere europäische Länder.

Nach Angaben der Regierung in London müssen sich Einreisende aus Deutschland, Österreich, Slowenien, der Slowakei, Lettland, Rumänien und Norwegen künftig nicht mehr in Quarantäne begeben. Diese Länder stehen künftig auf der sogenannten "grünen" Liste mit Regionen der niedrigsten Risikokategorie. Die Regelung gilt demnach ab Sonntag und unabhängig davon, ob die Reisenden vollständig geimpft sind oder nicht. Sie müssen allerdings einen negativen Test mitbringen und zudem am zweiten Tag ihres Aufenthalts einen PCR-Test machen.



Für aus Frankreich Kommende gilt die Quarantänefreiheit indes nur für vollständig Geimpfte. Hintergrund ist die Verbreitung der Beta-Variante, welche jedoch überwiegend in den französischen Überseegebieten auftaucht. Die britischen Einreiseregelungen kommen alle drei Wochen auf den Prüfstand.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 04.08.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 01.08.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand 22.07.)



+ Forschungsstand: Wie schwer erkranken Kinder an Covid-19? (Stand 31.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 31.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.