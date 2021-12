Individualtouristen dürfen wegen der Omikron-Variante erst einmal nicht mehr nach Israel kommen. (Archivbild) (AFP/Emmanuel DUNAND / AFP)

Es wäre eigentlich in der Nacht zu Montag abgelaufen. Damit bleiben die Grenzen für Ausländer bis kurz vor Weihnachten geschlossen, wie es in einer Mitteilung von Ministerpräsident Bennett und Gesundheitsminister Horowitz heißt. Zudem sollten weiterhin alle Personen, die aus einem beliebigen Land nach Israel zurückkehrten - darunter auch geimpfte Israelis - bei der Einreise mindestens drei Tage lang in Quarantäne gehen. Die Verlängerung der Quarantänebestimmungen müsse allerdings noch vom Gesundheitsausschuss des Parlaments genehmigt werden.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.