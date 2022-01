In den Beziehungen zwischen Russland und der EU gibt es keine Entspannung. (dpa)

Betroffen seien etwa Vertreter von Strafverfolgungsbehörden sowie Legislativ- und Exekutiv-Organen, heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Moskau. Namen werden nicht genannt. Begründet wurde das Vorgehen mit einer - wie es heißt - rechtswidrigen, destruktiven und sinnlosen Politik der EU. - Die Einreisesperren stehen offenbar in Zusammenhang mit Sanktionen der EU wegen der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch Russland.

Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell sagte, man bedauere die Entscheidung Russlands. Anstatt zur Deeskalation beizutragen, heize Moskau die Spannungen weiter an.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.