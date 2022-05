Nahaufnahme vom bekannten Steinblock vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (picture alliance / CHROMORANGE)

Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und wies eine Beschwerde von 46 Klägern zurück. In der Begründung heißt es, zwar greife die einrichtungsbezogene Impfpflicht in die körperliche Unversehrtheit ein. Doch sei dies gerechtfertigt, denn der Gesetzgeber verfolge den legitimen Zweck, besonders gefährdete Menschen vor einer Infektion zu schützen. Auch die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie mit der Omikron-Variante begründe keine abweichende Beurteilung.

Im Eilverfahren hatten es die Karlsruher Richterinnen und Richter bereits im Februar abgelehnt, die Vorschriften vorläufig außer Kraft zu setzen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht konnte somit wie geplant Mitte März in Kraft treten.

(AZ: 1 BvR 2649/21)

