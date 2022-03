Eine Pflegekraft mit einer älteren Dame (Christoph Schmidt/dpa)

Dazu zählen unter anderem Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime. Ziel ist, besonders gefährdete Menschen und Patienten besser vor einer Ansteckung zu schützen. Die Beschäftigten hatten bis gestern Zeit, Nachweise als Geimpfte beziehungsweise Genesene vorzulegen - oder alternativ ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Ungeimpften im Gesundheitssektor könnten künftig Konsequenzen drohen. Die Ämter dürfen Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote verhängen, die auch zum Verlust des Anspruchs auf Zahlung des Gehalts führen können.

Die Umsetzung der Teil-Impfpflicht wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. In einigen Regionen etwa sollen die Gesundheitsämter prüfen, ob die Menschen in Heimen und Krankenhäusern noch versorgt werden können, sollten ungeimpfte Beschäftigte ein Betretungsverbot erteilt bekommen.

