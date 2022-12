Heiligabend

An Weihnachten schlägt Einsamkeit besonders oft durch. (Krists Luhaers / unsplash.com )

Bei vielen Anrufen ging es neben Ukraine-Krieg und Existenzsorgen um Einsamkeit. In gut jedem vierten Anruf sei dies Thema gewesen, sagte der Vorsitzende der bundesweiten Telefonseelsorge-Arbeitsgruppe "Statistik", Storch, der dpa.

Einsamkeit ist nach Einschätzung der Stiftung Patientenschutz die - Zitat - "größte Volkskrankheit in Deutschland". Nicht nur hochbetagte Menschen seien betroffen. Jeder einzelne müsse sich für diese Problematik sensibilisieren, hieß es. Bundesfamilienministerin Paus hatte gemeint, für die meisten sei das Schöne an Weihnachten das Miteinander im Kreis der Familie. Wenn man diese Zugehörigkeit aber nicht erleben könne, könnten die Weihnachtstage besonders schmerzlich sein, so die Grünen-Politikerin.

