Es sind oft finanzielle oder gesundheitliche Probleme, die es schwer machen, Kontakte aufzubauen oder zu pflegen.

Da Einsamkeit mit einem gesellschaftlichen Makel verbunden ist, trauen sich viele Betroffene nicht, darüber zu sprechen oder Hilfe zu suchen. Aus falscher Scham gerät man so leicht in einen Teufelskreis, dem man kaum entrinnen kann. Politik und Wissenschaft haben das Problem erkannt und möchten der Einsamkeit im Alter entgegenwirken. Auch gibt es bundesweit immer mehr Projekte und Initiativen, die der Einsamkeit im Alter vorbeugen wollen. Doch das ist keine leichte Aufgabe, denn oftmals ist es sehr schwer, an die wirklich einsamen Menschen heranzukommen.

Auch Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen sind gefragt. Kennen Sie Einsamkeit im Alter? Haben Sie eventuell Angst davor? Oder haben Sie ein Rezept gegen die Vereinsamung im Alter?

Gesprächsgäste:

Monika Lang , Vorsitzende Öcher Frönnde e.V., eine Initiative gegen Einsamkeit im Alter

, Betroffene aus Köln Prof. Dr. Frieder R. Lang, Lehrstuhl für Psychogerontologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

im Telefoninterview:

Sindy Meinhardt , Tausend Taten e.V., eine Initiative gegen Einsamkeit im Alter, Jena

Rufen Sie kostenfrei an unter: 00 800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an: lebenszeit@deutschlandfunk.de