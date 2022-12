Folgen der Pandemie

Ein alter Mann im Pflegeheim beim Essen (IMAGO / photothek / Ute Grabowsky)

Zwar sei im ersten Jahr zunächst der Anteil der Menschen ohne ausreichende Sozialbeziehungen in allen Altersgruppen gestiegen, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Die höchste Quote aber derjenigen, die sich im Sommer 2020 einsam gefühlt hätten, habe es mit gut 13 Prozent in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen gegeben. Später dann sei der Anteil in den meisten Altersklassen wieder auf auf das Vor-Pandemieniveau gesunken, während sie jedoch bei den Hochbetagten in einem Alter von über 85 Jahren weiter angestiegen sei.

