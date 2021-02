Im Nordirak hat das türkische Militär bei einem Einsatz gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK eigenen Angaben zufolge 13 entführte Türken in einer Höhle tot aufgefunden.

Wie der türkische Verteidigungsminister Akar mitteilte, hielt die Regierung in Ankara die Entführung aus Sicherheitsgründen bislang geheim. Nach ersten Erkenntnissen seien die Zivilisten durch Schüsse in Kopf und Schulter getötet worden. Die PKK wies die Vorwürfe zurück. In einer Erklärung hieß es, die Gefangenen seien wegen der türkischen Bombardierungen und Gefechte ums Leben gekommen. Zudem seien sie keine Zivilisten, sondern Angehörige der türkischen Sicherheitskräfte gewesen.



Die türkische Regierung und die PKK bekämpfen sich seit Jahrzehnten. Die Arbeiterpartei gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation. Ihr Hauptquartier ist in den nordirakischen Kandil-Bergen.

