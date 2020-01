Trotz der Forderung des irakischen Parlaments nach einem Abzug aller ausländischen Truppen nimmt das US-Militär seine gemeinsamen Einsätze mit irakischen Regierungstruppen offenbar wieder auf.

Die "New York Times" berichtet, die Kooperation werde fortgesetzt. Das US-Verteidigungsministerium wolle den Druck auf die Dschihadistenmiliz IS aufrechterhalten.



Die Vereinigten Staaten hatten die Einsätze mit dem irakischen Militär nach der Tötung des iranischen Generals Soleimanis vor zwei Wochen ausgesetzt. Das irakische Parlament hatte als Konsequenz aus dem US-Drohnenangriff in Bagdad verlangt, dass alle ausländischen Truppenverbände abziehen.