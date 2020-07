Einsatz in Portland

Das US-Justizministerium hat interne Ermittlungen zu Vorwürfen einer übermäßigen Gewaltanwendung durch Bundesbeamte bei Protesten in Portland angekündigt.

Der zuständige Generalinspekteur Horowitz teilte mit, es werde auch Berichten über ähnliche Vorfälle gegen Demonstrierende nahe dem Weißen Haus Anfang Juni nachgegangen. Die Regierung von Präsident Trump hatte am Wochenende Bundesbeamte in Portland gegen den Willen der örtlichen Regierung eingesetzt. Videos von ihrem gewaltsamen Vorgehen lösten landesweit Kritik aus. Abgeordnete der oppositionellen Demokraten forderten daraufhin Ermittlungen und warfen Justizminister Barr und Heimatschutzminister Wolf vor, der Einsatz der Bundesbeamten verstoße gegen die Verfassung.



Zuletzt hatte Trump eine Entsendung in weitere Großstädte mit der Begründung angekündigt, man müsse gegen eine Welle von Gewalt vorgehen.