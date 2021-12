Der Einsatz von giftigen Pflanzenschutzmitteln ist wieder gestiegen. (Archivbild) (imago images / Sven Simon)

Der in den Jahren 2018 und 2019 verzeichnete Rückgang sei vermutlich vor allem auf die außergewöhnliche Trockenheit zurückzuführen, teilte das Umweltbundesamt mit. Die Behörde äußerte sich besorgt über den Anstieg. Problematisch seien besonders Insektizide, die als gefährlich für Bienen gelten, oder das Unkrautbekämpfungsmittel Flufenacet, dessen Abbauprodukt im Trinkwasser gefunden wird. Besonders umweltschädliche Wirkstoffe müssten über nationale Verordnungen verboten werden können, so wie es bereits in Frankreich geschehe. Zudem müsse die Politik pestizidarme Anbaumethoden und den Ökolandbau stärker fördern, unter anderem mit den dafür vorgesehenen EU-Geldern.

