Trotz der internationalen Ächtung von Landminen darf das US-Militär die Waffen künftig wieder weltweit einsetzen.

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, hob Präsident Trump die bisherige Einschränkung für die Streitkräfte auf, nach der Landminen nur auf der koreanischen Halbinsel zur Verteidigung Südkoreas zugelassen waren. Die Kommandeure seien fortan autorisiert, in außergewöhnlichen Situationen - Zitat - "fortschrittliche, nicht permanente Landminen" zu verwenden.



Mehr als 160 Staaten haben in einem internationalen Vertrag das Verbot von Landminen vereinbart, weil diese oft noch lange nach dem Ende militärischer Kampfhandlungen im Boden bleiben und jedes Jahr Tausende Zivilpersonen töten. Häufig sind die Opfer Kinder, die im Freien spielen und dort auf eine Mine treten.