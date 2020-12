Der Bundeswehrverband wirft dem Verteidigungsministerium eine zu positive Darstellung der Einsatzbereitschaft von Waffensystemen vor.

Die Angaben des Ministeriums hätten mit der täglichen Lebenswirklichkeit in der Truppe nicht ansatzweise etwas zu tun, sagte Verbandschef Wüstner der Zeitung "Die Welt". Dies irritiere die Soldaten und zeichne in der Gesellschaft ein falsches Bild. Das Ministerium hatte in einem Bericht für den Bundestag Anfang Dezember von durchschnittlich 74 Prozent einsatzbereiten Hauptwaffensystemen gesprochen. Nach Einschätzung des Bundeswehrverbands gilt das maximal für die Hälfte. Bei einigen Systemen wie Hubschraubern oder alten Tornados seien es noch weniger. Die Lage dort sei prekär, betonte Wüstner.

